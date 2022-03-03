Bursa'da kule vinç taşıyan tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Bursa'da, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Orhangazi Tüneli yakınında seyreden Çağdaş Çelik (37) idaresindeki 03 HK 335 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Sezer Dönmez'in (37) kullandığı 41 YR 225 plakalı kule vinç taşıyan tıra arkasından çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere de çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Çelik ile aynı araçta bulunan Ömer Kürşad Durukan (33), Bahadır Bakay (27) ve Kadir Keskin (27) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durukan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.