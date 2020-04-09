Bursa'da koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle aynı gün hastanede tedavi altına alınan karı koca, 1 haftada virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle aynı gün hastanede tedavi altına alınan karı koca, 1 haftada virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

VM Medical Park Bursa Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İnegöl ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Hacer Kaplan ve 46 yaşındaki eşi Gafur Kaplan ateş, öksürük, sırt ağrısı, terleme, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan karı koca, 1 hafta sonra virüsü yenmeyi başardı. Bursalı çift; hekimler, hemşireler ve idari personel tarafından alkışlarla tedavi gördükleri bölümden izolasyon kurallarına uygun bir şekilde taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gafur Kaplan, adeta yeniden hayata döndüklerini belirterek, "Sırtımda sancılarım vardı. Öksürükle birlikte ağrılarım vardı. Süreç biraz ağırdı ama Allah razı olsun hekimimizden, hastane personelinden. Çok iyi ilgilendiler. Şimdi gayet iyiyiz. İyileştik ve çıkıyoruz. Çok mutluyuz çünkü evimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öksürük ve halsizlik şikayetiyle geldiğini belirten Hacer Kaplan da "Eşimle beraber yattık. Hastane çalışanlarından Allah razı olsun. Daha iyiyim. Biz iyileştik. Her geçen gün umudumuz büyüyor. Birlikte başarıyoruz." diye konuştu.

"İyileşen hasta oranının her geçen gün artması bizi daha da umutlandırıyor"

Hastanenin başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Murat Saylık da küresel bir salgınla karşı karşıya olduklarının farkında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hastanemizde bir yandan hijyen kurallarını harfiyen uygularken tedavi süreçlerinde de adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Hastanemizde korona hastalarını ve normal hastaları ayrı servislere yatırıyoruz. Bu şekilde iki hasta grubu için de güvenli bir sağlık alanı oluşturuyoruz. İyileşen hasta oranının her geçen gün artması bizi daha da umutlandırıyor. Bir haftada taburcu ettiğimiz Kaplan çifti de ayrı bir mutluluk oldu. Taburcu ettiğimiz her hasta ile virüsü yeneceğimize dair inancımız büyüyecek."

Kaynak: AA