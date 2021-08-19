Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
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Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı

Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü oğlunu sayıkladı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Samet Sağlam (26) idaresindeki 16 RC 841 plakalı otomobil, Hasan Durmuş (72) yönetimindeki 16 KMB 78 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 KMB 78 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer araçtaki yolcu Gülebe Sağlam (40) yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Durmuş araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O sırada sürücü, "Oğlum" diyerek sayıkladı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
Bursa'da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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