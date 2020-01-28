Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu
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Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 85 yaşındaki kadın bulundu.

28.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:38
Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

'nın ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 85 yaşındaki kadın bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Dömez Mahallesi'nde yaşayan Raziye Kaymaz sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Kaymaz'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya verdi. Yaşlı kadının bulunması için mahalle çevresinde arama faaliyeti başlatıldı.

Jandarmanın yanı sıra AFAD, çeşitli arama kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi.

Raziye Kaymaz, evinden 3 kilometre uzaklıkta bir bağ evinin önünde bulundu.


Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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