Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
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Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı

Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kavga olayına müdahale etmek için olay yerine giden bir polis memuru, kimliği belirsiz şüphelinin tabancasından çıkan mermi ile yaralandı.

Bursa'da kavga olayına müdahale etmek için olay yerine giden bir polis memuru, kimliği belirsiz şüphelinin tabancasından çıkan mermi ile yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Dutlu Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 2 kişinin sokak ortasında kavga ettiği ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye doğru hareket etti. Kısa sürede kavga yerine gelen polis memuru Ramazan Akyar ile ekip arkadaşı, kavgaya müdahale etmeye çalıştığı sırada, şüphelilerden biri belindeki tabancayı çekip, ekiplerin üzerine ateş açarak kaçmaya başladı. Şüphelinin tabancasından çıkan mermilerden biri polis memuru Ramazan Akyar'ın bacağına ve kavgaya tutuştuğu diğer gencin ise ayağına isabet etti. Eli silahlı şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ramazan Akyar'ın ekip arkadaşının anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı polis memuru Razaman Akyar ve kimliği henüz belirlenemeyen genç, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Ramazan Akyar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekiplerin, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - BURSA

Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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