Bursa'da kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Haberler
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Bursa'da kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi'nin yakınlarındaki bir alana mangal yapmaya giden 5 arkadaşın, dönüş yolunda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı aracı kara saplandı.

Mahsur kalan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşarak yardım isteyen V.K, A.B, A.K, G.K. ve Y.K. ilgili kişilere konum attı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar yağışına rağmen iş makinası ve pikapla vatandaşlara ulaştı.

Ekipler, güvenli bir yere aldıkları kişilere kumanya verdi.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

Münir Karaloğlu, Üçpınar, Bursa, kar, Güncel, Haber

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