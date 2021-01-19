Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
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Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi

19.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:43
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi

BURSA'da vatandaşlar geçen hafta yağmaya başlayan karın keyfini çıkartıyor.

BURSA'da vatandaşlar geçen hafta yağmaya başlayan karın keyfini çıkartıyor. Kimisi kaldırımda snowboard yaparken kimisi de traktörleri ile karda drift attı. Vatandaşların sosyal medyada paylaştıkları kar eğlenceleri dikkat çekti.

Bursa'da yağan karın ardından kentin her tarafında yaşanan renkli görüntüler vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya devam ediyor. Geçen hafta başlayan yağış, bugün yerini soğuk kış güneşine bırakırken; kar kalınlığı da kent merkezinde 10 santimetre, yükseklerde ise  20 santimetre olarak ölçüldü. Yoğun yağan karı fırsat bilen vatandaşlardan  kimi  geleneksel sokak oyunlarıyla kimiside birbirinden ilginç etkinlikler ile yaşadıkları keyifli  kar paylaşımlarıyla  sosyal medyada yer aldı.

Karla dolu sokaklarda ve caddelerde eğlenmek için her imkanı değerlendirenlerden bir grup, otomobilin arkasına bağladığı ipe tutunarak buz tutan kaldırımda snowboard yaptı. Kimisi de motosikletin arkasına bağladığı kızakla kaydı. İki traktör sürücüsü de traktörleriyle kayganlaşan kavşakta drift atarak kar eğlencelerine katıldı. Bu anları telefonları ile kayda alıp ardandan da sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

KARDAN KADINA MAKYAJ

Birbirinden ilginç görüntülerin yaşandığı kentte,  bir vatandaş kardan adamın kafasında torpil patlatırken kimisi de kardan kadının yüz bölümüne de renkli objeler ile makyaj yaptı. Vatandaşların kar görüntülerine ilgi gösterdiği Bursa'da meteoroloji verilerine göre soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdüreceği bildirildi.


Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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