Bursa'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel
Bursa'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, kamyonun kullandığı bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, kamyonun kullandığı bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Zeki K. (64) idaresindeki 69 AD 543 plakalı kamyon, İznik Yolu girişinde manevra yaptığı sırada bisikletiyle kaldırımdan yola inen Suriye uyruklu Ahmet Mehmet'e çarptı.

Yaralanan çocuk, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı öğrenerek kaza yerine gelen çocuğun annesi Fatma ve babası Kasım Mehmet, gözyaşı döktü.

Kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi

İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title