Kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye para cezası
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Kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye para cezası

03.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:06

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Eğitim Sokağı'nda bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

İş yerine giden ekipler, polis baskınına karşı güvenlik kamerasıyla izlenen kahvehanede 16 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye para cezası
Kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye para cezası
Kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye para cezası
Kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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