İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada; Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden Citroen marka hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KAZAZEDELER ARAÇLARIN İÇERİSİNDEN ÇIKARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. Adeta can pazarının kurulduğu kazada otomobil ve kamyonet içerisine sıkışan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinden geçen başka sürücüler tarafından yapılmak istense de sıkışan vatandaşları araçların içerisinden çıkarmak mümkün olmadı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi. Dacia marka otomobil içerisinde sıkışan biri araç sürücüsü 2 yolcu ile Citroen marka kamyonet içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde can verirken, ağır yaralı olan 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp 112 ambulanslarıyla Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Hayatlarını kaybeden kişilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetlerin morga kaldırılacağı bildirildi. Jandarmanın olay yerindeki tahkikatı devam ediyor.

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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