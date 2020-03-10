Bursa'da kadına hafif ticari araç çarptı, ilk yardımı vatandaşlar yaptı Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına hafif ticari araç çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına hafif ticari araç çarptı. Ölümden dönen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinden geçen İHH arama kurtarma ekibinde sorumlu Yavuz Bayram yaptı.



Alınan bilgiye göre, kaza Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Hayrettin Ö. idaresindeki 16 CVU 06 plakalı hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen 31 yaşındaki Bahtlı C. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın önce arabanın ön camına çarptı ardından yere düştü. Ölümden dönen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.



O sırada ilk yardımı kaza yerinden geçen İHH arama kurtarma ekibinden sorumlu Yavuz Bayram yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA