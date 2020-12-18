Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
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Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı

18.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:41
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı

BURSA'da, inşaatın 1'inci katında, beton dökümü sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 4 işçi, enkazın altında kaldı.

BURSA'da, inşaatın 1'inci katında, beton dökümü sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 4 işçi, enkazın altında kaldı. Çevredekiler ve itfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. 4 işçi, Hasan Aksu'ya ait inşaatın 1'inci katında beton dökmeye başladı. Beton dökümü sırasında katın zemini çöktü. İşçiler Selami Alpsoy (43), Mevlüt Çelik (41), Nazmi Demir (42) ve Safi Seyhan (46), çökmeyle birlikte enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Enkazda kalan 4 işçi, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Olayla ilgili açıklama yapan inşaat sahibi Hasan Aksu, "Beton dökümü sırasında kalıplar yerinden çıkıyor ve çöküyor. Beton döken işçiler de aşağıya düşüyor. Durumları iyi, geçmiş olsun" dedi.


Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı
Bursa'da inşaatta çökme: Enkaz altına kalan 4 işçi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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