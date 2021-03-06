Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde seyir halinde olan H.İ.Ö. idaresindeki 34 LD 8872 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı güzergahtaki S.Ö. idaresindeki 16 CMV 10 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan 34 LD 8872 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek