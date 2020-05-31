Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
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Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu

Son dakika: Bursa'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan bir polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

31.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:36

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 1'i polis 5 kişi silahla yaralandı.

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu

BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi ve şunları yazdı: "Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu.. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz... Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun..."

Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
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