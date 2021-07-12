Bursa'da hareketli dakikalar
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Bursa'da hareketli dakikalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı. Şahsın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil A., evinin camından polis ekiplerine ateş açtı. Şahıs polis ekiplerinin yaklaşık 1 saattir süren çabalarına rağmen teslim olmazken, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Halil A.'nın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı öne sürüldü

(İHA)

Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar
Bursa'da hareketli dakikalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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