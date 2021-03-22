Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

22.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:19
Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kazım Aydın (78) idaresindeki 16 TN 796 otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolu Polis Hatıra Ormanı yakınında Hava Nur Köstereli'nin kullandığı 16 ECM 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı araçtaki Ali Akgün (71) ile hafif ticari aracın sürücüsü ve Fatma Köstereli (65) yaralandı.

Kazım Aydın'ın cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / H. Çetin Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:21:14. #1.15#
title