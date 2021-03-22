Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kazım Aydın (78) idaresindeki 16 TN 796 otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolu Polis Hatıra Ormanı yakınında Hava Nur Köstereli'nin kullandığı 16 ECM 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı araçtaki Ali Akgün (71) ile hafif ticari aracın sürücüsü ve Fatma Köstereli (65) yaralandı.
Kazım Aydın'ın cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / H. Çetin Güler