Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
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Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı Doğalgaz çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu toprağın altında kalan işçi bir saat sonra AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı Bursa'da doğalgaz hattı çalışması sırasında yaşanan...

Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı

Doğalgaz çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu toprağın altında kalan işçi bir saat sonra AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı

BURSA - Bursa'da doğalgaz hattı çalışması sırasında yaşanan göçükte mahsur kalan işçi arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kestel ilçesi Barakfaki Mahallesi'nde meydana geldi. Barakfakih Narlıdere yolu üzerinde yapılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışması sırasında göçük yaşandı.

45 yaşındaki İbrahim Gönül kazı yapılan çukura malzeme almak için girdiği sırada toprak kayması sonucu 6 metrelik çukurda mahsur kaldı. İş arkadaşları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yapılan çalışmalara Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.

Göçük altında kalan Gönül, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu makara halat sistemiyle etrafındaki topraklar temizlenerek çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak çıkarılan Gönül, 112 sağlık ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı
Bursa'da göçükte can pazarı... Mahsur kalan işçi bir saat sonra güçlükle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın

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