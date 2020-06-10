Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayetinin sanıkları yargılanıyor Bursa'da gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir'in silahla öldürülmesiyle ilgili açılan davada tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir'in silahla öldürülmesiyle ilgili açılan davada tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Hasan M. ve azmettirici olduğu iddia edilen İbrahim Y, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ile maktulün yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan İbrahim Y. savunmasında, cinayetle ilgisinin bulunmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Olay günü araba alacaktım. Araba konusunda yardımcı olması için Bilal A. ile görüştüm. Setbaşı'ndan Bilal'i aldığımda yanında Hasan vardı. Hasan ile fazla görüşmem yoktu. Hasan, Elmasbahçeler Mahallesi'ne geldiğimizde arabadan indi. Bilal'i de benzinlikte bıraktım. Daha sonra yeniden arabayı olay yerine yakın yerde bulunan derneğe bırakmaya gittim. Polisin sokağı çevirdiğini gördüm. Zeynel Demir'in öldüğünü öğrendim. Gece polis bana ulaştı, polisin gösterdiği fotoğraf Hasan'a aitti. Hasan'ı çağırdım, polis yakaladı. Olayla ilgim yok. Zeynel Demir ile aramızda husumet yok. Birbirimize 'dayı oğlu' diye hitap ederiz."

Hasan M'yi azmettirdiği iddiasını reddeden sanık, adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

"Yere düştüğünü görünce kaçtım"

Türkiye'ye 7 yıl önce geldiğini anlatan Hasan M. de 4 senedir tanıdığı İbrahim Y. ile "ağabey kardeş" gibi olduklarını dile getirdi.

O gün aracına bindiği İbrahim Y'den, Malatya'ya gideceği için kendisini otobüs terminaline bırakmasını istediğini aktaran Hasan M, "Bilal arabadan indi. İbrahim bana, Zeynel Demir'le husumetli olduğunu söyledi. Bende silah olduğunu biliyordu. 'Zeynel'i bacağından yarala' dedi. Olayın meydana geldiği yerin üst sokağında indim. Zeynel Demir, mekanın önünde duruyordu. Yanına doğru yürüdüm ve silahı çıkarıp yere doğru 4 el ateş ettim. Yere düştüğünü görünce kaçtım. Haberlerde belinden vurulduğunu duydum. Öldürme kastıyla hareket etmedim." savunmasını yaptı.

Zeynel Demir'in ağabeyi ise kardeşinin ölüm tehdidi aldığını ancak tehdit edenlerin isimlerini bilmediğini ileri sürerek, "Sanık İbrahim, yeğenimiz Cihan ile ortaktı. Silahı Hasan'a, Bilal ve İbrahim vermiştir. Araba alma olayı doğru değildir. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına hükmederek eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde 24 Ekim 2019'da, gece kulübü sahibi Zeynel Demir (40), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Demir, arkadaşları tarafından araçla hastaneye kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polisin çalışması sonucu olayın faili Hasan M. ve azmettiricisi olduğu iddia edilen İbrahim Y. gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA