Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı (3)
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel
METRO SEFERLERİ DURDUBursa'da 3 gündür süren ve etkisini daha da artıran fırtına, toplu taşımayı da etkiledi.
BURSA (DHA) - METRO SEFERLERİ DURDU
Bursa'da 3 gündür süren ve etkisini daha da artıran fırtına, toplu taşımayı da etkiledi. Nilüfer ilçesindeki Üniversite, Batıkent, Yüzüncüyıl ve Özlüce istasyonları arasındaki metro seferleri, yaklaşık 1,5 saat durdu. Metrodaki yolcular, tahliye edilerek otobüslerle taşındı. Yolcuların metro raylarında yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arızanın giderilmesi ile seferler yeniden normalde döndü.Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA,