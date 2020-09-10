Bursa'da fındık hasadı
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Bursa'da fındık hasadı

Bursa'da fındık hasadıBursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 10 kırsal mahallede fındık hasadına başlandı.

10.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:27

Bursa'da fındık hasadı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 10 kırsal mahallede fındık hasadına başlandı. Çiftçilerin fiyat ve rekolteden memnun olduğunu belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 'İnegöl'de 2 bin ton rekolte bekliyoruz' dedi.

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşen ancak Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yaklaşık 30 yıldır yetiştirilen fındığın hasadına başlandı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kırsal Eskibahçekaya Mahallesi'nde çiftçilerle birlikte hasada katıldı. Çelik, yaptığı açıklamada, fındığın taban fiyatından memnun olduklarını belirterek, '2 bin ton rekolte bekliyoruz' diye konuştu. İnegöl'de 3 bin 500 dekar alanda fındık yetiştirildiğini belirten Sezai Çelik, "Bu yıl 2 bin ton rekolte bekliyoruz. Üretim özellikle Eskibahçekaya, Yenibahçekaya, Tüfekçikonak, Mezit, Osmaniye, Güneykestane gibi kırsal mahallelerimizde yoğunlaşmış durumda. Bu sene fındıkta güzel bir verim var. 2 bin ton rekolte bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız da fındık alımlarında taban fiyatını güzel bir rakam ile açıkladı. Bu da çiftçileri özellikle olumlu etkiledi. Karadeniz'de olduğu gibi bu bölgede fındık üretimi desteklenmeli? dedi.

Fındık üreticisi Hayati Aslan ise "15 dönüm alanda fındık yetiştiriyorum. Yaklaşık 6-7 ton civarında fındık üretiyoruz. Bu sene fiyattan memnunuz. Fiyat 20 ile 22 TL arasında değişiyor. Karadeniz bölgesinde fındık üreticisine belli bir miktarda destek veriliyor. Biz de İnegöl'de fındık için destek görmeyi umuyoruz? diye konuştu.

Bursa'da fındık hasadı

Kaynak: DHA

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