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Eyüp Ensar, Bursa, Güncel

Bursa'da 'FETÖ Borsası' davası sanıkları için savcı mütalaa verdi

BURSA'da, FETÖ/PDY tutuklularını para karşılığı tahliye etme vaadiyle dolandıran çetenin lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildikten sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklanan Eyüp Ensar Çelik hakkında verdiği mütalaada savcı,...

25.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:10
Bursa'da 'FETÖ Borsası' davası sanıkları için savcı mütalaa verdi

BURSA'da, FETÖ/PDY tutuklularını para karşılığı tahliye etme vaadiyle dolandıran çetenin lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildikten sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklanan Eyüp Ensar Çelik hakkında verdiği mütalaada savcı, 'dolandırıcılık' suçundan 21 yıldan 70 yıla kadar hapis, 5 sanık için de yine aynı suçtan 3 yıldan 30 yıla kadar hapis, toplam 9 sanığın da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak' suçlarından beraatini talep etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 yıl önce FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklananları para karşılığında tahliye vaadiyle dolandıran çeteye yönelik kamuoyunda 'FETÖ Borsası' olarak bilinen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çete lideri olduğu öne sürülen iş insanı Eyüp Ensar Çelik'in de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Ensar Çelik, Bayram Ö., Hamza Ö., Metin İ. ve Yücel Y. tutuklandı, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. Yargılama aşamasında Eyüp Ensar Çelik'in dışındaki sanıklar tahliye edildi. 8 ay sonra Çelik de serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklanan Eyüp Ensar Çelik'in de aralarında olduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.SAVCI MÜTALAASINI VERDİDuruşmaya Eyüp Ensar Çelik, bulunduğu cezaevinden koronavirüs önlemleri kapsamında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, 23 sayfalık mütalaasında, Çelik'e 7 müştekiye karşı dolandırıcılık suçundan 21 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak' suçlarından ise beraat ettirilmesini talep etti.Savcı, sanıklar Onur Özge T. ve Bayram Ö.'ye 'dolandırıcılık' suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar, Yavuz A., Metin İ. ve Hamza Ö.'ye de aynı suçtan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Tüm sanıkların 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak' suçundan beraatlerini talep etti.

Mahkeme, Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatlara savunma için süre verip, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

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