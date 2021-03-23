Bursa'da feci kaza: Ters yöne girdi, hayatından oldu
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Bursa'da feci kaza: Ters yöne girdi, hayatından oldu

23.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:54

Bursa'da feci kaza: Ters yöne girdi, hayatından oldu Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza: Ters yöne girdi, hayatından oldu

BURSA - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bugün saat 11.30 sıralarında Polis Hatıra Ormanı önünde trafik kazası meydana geldi. 16 TN 796 plakalı marka otomobilin sürücüsü Kazım Aydın (79), Bursa'dan geliş yönüne tersten girdi. 16 ECM 61 plakalı otomobilin sürücüsü H.K., ters yönden gelen araca çarpmaktan kendini kurtaramadı. Kafa kafaya çarpan iki araçta can pazarı yaşandı.

Sürücü Kazım Aydın araçta sıkışarak feci şekilde can verdi. Aynı araçta bulunan Ali A. ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Diğer araçtaki sürücü ve yolcu da hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bursa'da feci kaza: Ters yöne girdi, hayatından oldu
Bursa'da feci kaza: Ters yöne girdi, hayatından oldu
Bursa'da feci kaza: Ters yöne girdi, hayatından oldu
Bursa'da feci kaza: Ters yöne girdi, hayatından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ

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