Son dakika haber | Bursa'da ev yangınında facia önlendi
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Son dakika haber | Bursa'da ev yangınında facia önlendi

İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da ev yangınında facia önlendi Yangında alevler tüp deposuna ulaşmadan söndürüldüBURSA Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen ev yangınında alevler tüp dolu depoya ulaşmadan kontrol altına alındı ve olası facia önlendi.

Bursa'da ev yangınında facia önlendi

Yangında alevler tüp deposuna ulaşmadan söndürüldü

BURSA Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen ev yangınında alevler tüp dolu depoya ulaşmadan kontrol altına alındı ve olası facia önlendi.

Yangın bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye Caddesi numara 52'deki ikamette meydana gelen yangını komşular fark ederek büyük tehlikenin önlenmesini sağladı. Edinilen bilgiye göre, E.U.'a ait evde kiracı olarak oturan M.K. sabah evden ayrıldı. Ardından evden dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu ev sahibine bildirdi. İkinci kattaki evin altında ise berber ve yine E.U'ya ait tüp deposu bulunuyordu. Tüplerin patlama riskine karşı yardımcı olan komşular, 19 küçük tüp, 23 tane de büyük tüpün kısa sürede depodan çıkarılmasını sağladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yapılan ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın için soruşturma başlatıldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Son dakika haber | Bursa'da ev yangınında facia önlendi
Son dakika haber | Bursa'da ev yangınında facia önlendi
Son dakika haber | Bursa'da ev yangınında facia önlendi
Son dakika haber | Bursa'da ev yangınında facia önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ

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