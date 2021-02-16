Bursa'da eşini takside silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
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Bursa'da eşini takside silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

16.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:12
Bursa'da eşini takside silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da bindikleri takside boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da bindikleri takside boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Hüseyin Ömer A'nın (31) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanık Murat T. ve mazeret bildiren avukatı duruşmaya katılmadı, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını yineleyen sanık Hüseyin Ömer A, "tasarlayarak öldürme" iddiasını reddetti. Sanık, biber gazı sıkan eşini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığa "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Taksi şoförü sanık hakkındaki savcının ceza talebi duruşmaya katılmaması nedeniyle okunamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi kavşağında 29 Şubat'ta Hüseyin Ömer A, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif A'yı (25) çalıştığı iş yerinden taksiyle almış, araçta aralarında tartışma çıkmıştı.

Hüseyin Ömer A'nın tabancayla vurduğu iddia edilen Elif A, taksinin trafikte yavaşlamasıyla kapıyı açıp yola düşmüştü.

Yoldan geçenlerce fark edilen yaralı kadın, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Tutuklanan Hüseyin Ömer A. hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından dava açılmıştı. Dava kapsamında taksi şoförünün de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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