Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız (36), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ile bazı yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son duruşmada söz verilen sanık Mehmet Yıldız, sürekli polise şikayet edileceği belirtilerek tehdit edildiğini ve son olarak eşinin kendisine cephe alması nedeniyle olayların bu noktaya geldiğini öne sürdü.

Çok pişman olduğunu dile getiren sanık, "Dönülmez bir hata yaptım. Oğlum hem anasız hem babasız kaldı." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün anne ve babası da sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini, sürekli olarak kızlarını öldüreceğine dair söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ederek sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan, tahrik ve takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Kadın Meclisi Platformu ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, sanığa indirim olmadan ceza verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bursa'da nisan ayında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıkan Aygül Yıldız, parkta kendisini bekleyen ayrı yaşadığı eşi Mehmet Yıldız tarafından tabancayla öldürülmüştü. Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ne kaçan zanlı, silahıyla bir evin balkonuna çıkıp havaya ateş açarak intihar edeceğini söylemişti. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.

Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

 Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davasında ret kararı çıktı

Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davasında ret kararı çıktı

 Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title