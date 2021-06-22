Bursa'da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza

Bursa'da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 17 kişiye salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 53 bin 550 TL ceza uygulandı.