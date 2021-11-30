BURSA (İHA) - Bursa'da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan gönüllü arama kurtarma ekibi, Uluslararası Arama Kurtarma öncülüğünde 3 günlük eğitimlerini tamamladı. 11 kişilik ekibin gerçekleştirdiği enkazda kurtarma tatbikatı ise gerçeğini aratmadı.

Bursa Acil ve Afet Durum Müdürlüğü enkaz Eğitim alanında gerçekleştirilen eğitimlerde enkaz altında kayıp arama, ipli iniş ve hasta taşıma gibi hafif arama kurtarma teknikleri gönüllü ekibe uygulamalı olarak aktarıldı. Kadınlardan oluşan ekip, enkazın altındakileri tespit etmek için 'Sesimi duyan var mı?' diye bağırdı. Gerçeği aratmayan tatbikatta gönüllü kurtarma ekipleri senaryo gereği, enkazda mahsur kalan yaralıları kurtardı. Başarıyla tamamlanan eğitimlerde gönüllü kadınların azmi nefes kesti.