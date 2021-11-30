Bursa'da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

İhlas Haber Ajansı / Onur Nuyan - Haberler | Yerel

Bursa'da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan gönüllü arama kurtarma ekibi, Uluslararası Arama Kurtarma öncülüğünde 3 günlük eğitimlerini tamamladı.

BURSA (İHA) - Bursa'da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan gönüllü arama kurtarma ekibi, Uluslararası Arama Kurtarma öncülüğünde 3 günlük eğitimlerini tamamladı. 11 kişilik ekibin gerçekleştirdiği enkazda kurtarma tatbikatı ise gerçeğini aratmadı.

Bursa Acil ve Afet Durum Müdürlüğü enkaz Eğitim alanında gerçekleştirilen eğitimlerde enkaz altında kayıp arama, ipli iniş ve hasta taşıma gibi hafif arama kurtarma teknikleri gönüllü ekibe uygulamalı olarak aktarıldı. Kadınlardan oluşan ekip, enkazın altındakileri tespit etmek için 'Sesimi duyan var mı?' diye bağırdı. Gerçeği aratmayan tatbikatta gönüllü kurtarma ekipleri senaryo gereği, enkazda mahsur kalan yaralıları kurtardı. Başarıyla tamamlanan eğitimlerde gönüllü kadınların azmi nefes kesti.

Bursa'da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da evlenmek cesaret ister! Damadı kazana atıp kaynattılar

Bursa'da evlenmek cesaret ister! Damadı kazana atıp kaynattılar

İhlas Haber Ajansı / Onur Nuyan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title