Bursa'da duruşması sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da, bir duruşma sonrası çıkan kavgada sopayla darbedilen 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ö.O'nun, K.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2020 yılından bu yana Bursa Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesinde süren davanın bugünkü duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Duruşma çıkışı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, ifade için Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili işlemler sürerken tarafların yakınları arasında polis merkezi yakınındaki otoparkta da kavga çıktı.

K.A'nın babası M.A. ile akrabaları R.A. ve A.A'yı sopayla darbeden kişilere polis ekipleri müdahale etti.

Ö.O'nun yakını olduğu iddia edilen E.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Yaralılar, Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.A'nın avukatı Feyza Aslan Herdem, gazetecilere, olayın adliyede başladığını belirterek "İfade vermek için Çarşı Polis Merkezi Amirliğine geldik. İfadeden sonra müvekkillerimizi sakinleştirdik. Müvekkillerimiz daha sonra beni aradılar, 'avukat hanım yetiş bize saldırıyorlar' dediler. Ben polisleri çağırana kadar sanıkların akrabası kişiler müvekkillerimizi darbettiler." ifadesini kullandı.

Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.