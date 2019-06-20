Bursa'da 'Doğalgaza Geçmenin Tam Zamanı'

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, Bursa'da doğalgaz kullanımına geçmeyen hane kalmaması adına düzenlediği kampanya ve yatırımlara devam ediyor. Doğalgaza Geçmenin Tam Zamanı sloganıyla başlatılan doğal gaz dönüşüm kampanyasına katılanlar, avantajlı fiyatlardan ve taksit imkanlarından yararlanma şansına sahip olacak.

Bursagaz, doğal gazı Bursa'da yaygınlaştırmak için avantajlı dönüşüm kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. 'Doğalgaza Geçmenin Tam Zamanı!' sloganıyla başlayan yeni kampanya ile Bursalılar yaz mevsiminde doğal gaz dönüşümlerini ekonomik ve avantajlı fiyatlarla, kolayca yapabilecek. 10 Haziran itibariyle başlatılan yeni kampanya ile katılımcılar, yetkili iç tesisat firmalarının sunduğu 2 bin 900 liradan başlayan tesisat dönüşüm maliyetlerinden ve kampanyaya katılım sağlayan banka aracılığı ile 6 aydan 36 aya kadar uygun taksit imkanlarından yararlanabilecek. Kampanya kapsamında ayrıca müşterilere güvence bedeline 4 taksit imkanı sağlanıyor. 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.bursagaz.com sitesinden de ulaşılabiliyor.

UZUN VADEDE ÖDEME İMKANI

Kampanya hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, 2018 yılının sonuna kadar abone olup tesisat dönüşümünü yaptırmamış, gaz kullanımına geçmemiş olan abonelerimize yaz aylarında tesisat dönüşümleri için fırsata çevirmek adına çok cazip bir kampanya hazırladık. Bunun adına, 'Doğalgaza Geçmenin Tam Zamanı' diyoruz. Kampanya kapsamında oldukça cazip fiyatlarla, uzun vadelerde ödeme imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda Bursagaz olarak güvence bedelini 4 taksit yapacağız. Ayrıca abone olup gaz kullanımına geçmemiş olan, yeni müracaat edecek yeni gaz kulanıcılarına ise her hafta 3 kişiye 500 metreküp doğalgaz hediye edeceğiz. Aynı zamanda bir kişiye de her hafta kombi hediyemiz olacak dedi.

Kaynak: DHA