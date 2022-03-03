Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ö.E. idaresindeki 34 DCP 168 plakalı otomobil, Kestel- İnegöl yolu Gözede Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ö.E. ve T.Ö'yü Kestel Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemede sürücünün 93 promil alkollü olduğu belirtildi.