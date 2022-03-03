Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA, Emrah Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ö.E. idaresindeki 34 DCP 168 plakalı otomobil, Kestel- İnegöl yolu Gözede Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ö.E. ve T.Ö'yü Kestel Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede sürücünün 93 promil alkollü olduğu belirtildi.

Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Emrah Taş - Güncel

Otomobil, İnegöl, Kestel, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title