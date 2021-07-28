Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
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Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dereye düşerek yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dereye düşerek yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de arkadaşlarıyla 4 metre yüksekliğindeki set duvar üzerinde oturan Faruk Turan (40), dengesini kaybedip dereye düştü.

Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan'ı arkadaşları dereden çıkaramayınca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Turan'ı sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler tarafından kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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