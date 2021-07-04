Bursa'da denize giren şahıs boğularak yaşamını yitirdi
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Bursa'da denize giren şahıs boğularak yaşamını yitirdi

Bursa'da denize giren şahıs boğularak yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah erken saatlerde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah erken saatlerde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gençali Mahallesi Kumsaz mevkiinde sabah erken saatlerde denize giren 38 yaşındaki Engin Öztürk boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımı ile denizden çıkartılan Öztürk, 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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