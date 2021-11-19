Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel
Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak'ta Ahmet T. (46) ile Osman T. (41) arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet T, tabancayla Osman T'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Osman T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman T. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ahmet T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haber! Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber! Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

 Şırnak'ta askeri araç kazasında astsubay şehit oldu

Şırnak'ta askeri araç kazasında astsubay şehit oldu

AA / Ayhan Fidan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title