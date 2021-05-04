Cesedi otomobilinin bagajında bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede
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Cesedi otomobilinin bagajında bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş erkeğe ait cesedin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye getirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş erkeğe ait cesedin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye getirildi.

Sinan Sönmez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında geçen pazar gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Katil zanlısı Rusya vatandaşı Nariman S. (29) adlı kadın ile cinayetle ilgileri olduğu ileri sürülen Latife A, Sabit D, Alişan D. ve İsmail Ç, adliyeye sevk edildi.

Nariman S'nin polise verdiği ifadede, arkadaşı olan Sönmez ile İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde alkol alırken tartıştıklarını, yumrukla bayılttığı bu kişiyi boğduktan sonra cesedini bagaja koyup otomobili Kestel'e götürerek terk ettiğini, maktulün cep telefonu ve kimliğini ise yakındaki bir dereye attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kestel'de 2 Mayıs Pazar günü Vanimehmet Mahallesi Buluş Caddesi'nde park halinde bulunan plakasız otomobilden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirmişti. Aracı kontrol eden ekipler, bagajda Sinan Sönmez'e (32) ait ceset olduğunu belirlemişti. Ekiplerin yaptığı araştırmada yaklaşık bir ay önce terk edildiği anlaşılan otomobilin Sönmez'e ait olduğu tespit edilmiş, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Cesedi otomobilinin bagajında bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede
Cesedi otomobilinin bagajında bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede
Cesedi otomobilinin bagajında bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede
Cesedi otomobilinin bagajında bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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