Bursa'da Bülent Ersoy konseri

TÜRK sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Bursa'da sahneye çıktı.

TÜRK sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Bursa'da sahneye çıktı.

Bursa'da bir eğlence merkezindeki dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatan Bülent Ersoy, performansıyla göz doldurdu. Geçmişten bugüne şarkılarını seslendiren ve Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaran Ersoy, enerjisiyle de beğeni topladı. Bülent Ersoy, dinleyicileriyle girdiği samimi diyaloglarla mekanı kahkahaya boğdu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Ersoy, 2 saat sahnede kalırken alkışlar eşliğinde programını sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural