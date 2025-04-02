Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt

Hisarcıklıoğlu "Boykot yanlıştır" dedi, Özel'in tepkisi çok sert oldu
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

BURSA'DA BUGÜN HAVA DURUMU: 2 Nisan Çarşamba Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri

BURSA'DA BUGÜN HAVA DURUMU: 2 Nisan Çarşamba Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 2 Nisan Çarşamba günü Bursa'da hava durumu nasıl olacak? İşte, Bursa için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre,2 Nisan 2025 Çarşamba günü Bursa'da da az bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Bursa'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gün boyunca zaman zaman etkili olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor. Günün en düşük sıcaklığı 9°C, en yüksek sıcaklığı ise 16°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı yönünden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranı %87 civarında seyredecek.

BURSA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

BURSA'DA BUGÜN HAVA DURUMU: 2 Nisan Çarşamba Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleriBursa'da bugün hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.