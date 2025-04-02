BURSA'DA BUGÜN HAVA DURUMU: 2 Nisan Çarşamba Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre,2 Nisan 2025 Çarşamba günü Bursa'da da az bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Bursa'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gün boyunca zaman zaman etkili olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor. Günün en düşük sıcaklığı 9°C, en yüksek sıcaklığı ise 16°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı yönünden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranı %87 civarında seyredecek.

BURSA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Bursa'da bugün hava durumu