Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Maksempınar Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
26.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:28
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Maksempınar Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Maksempınar'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, mahallede 14 gün sürecek karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA