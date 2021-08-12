Bursa'da bir çiftlikte ekili ve kurumaya bırakılmış uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'nın İznik ilçesindeki bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, ekili ve kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu.
Bursa'nın İznik ilçesindeki bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, ekili ve kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır Mahallesi'ndeki bir çiftlikte Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, damlama sulama sistemiyle bakımı yapılan 476 kök Hint keneviri ve 6 kilo 740 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden O.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, E.A. ise adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu