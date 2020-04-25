Bursa'da bir çiftin evlilik yıl dönümü pastasını ekipler evlerine götürdü
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Vefa Sosyal Destek Grubu, nilüfer belediyesi, Hatice Güler, Güncel, Haber

Bursa'da bir çiftin evlilik yıl dönümü pastasını ekipler evlerine götürdü

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evlilik yıl dönümleri, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Hatice Güler Umaş ve Temel Umaş çiftinin, istediği pastayı evlerine götürerek mutluluklarına ortak oldu.

25.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:40
Bursa'da bir çiftin evlilik yıl dönümü pastasını ekipler evlerine götürdü

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evlilik yıl dönümleri, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Hatice Güler Umaş ve Temel Umaş çiftinin, istediği pastayı evlerine götürerek mutluluklarına ortak oldu. Kapılarına gelen pastayı alan çift, bu özel günde yanlarında olan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, küresel salgın nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ekmek, pide ve ilaç gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, bazen de güzel anlarına tanıklık ediyor.

Bu anlardan biri de evliliklerinin 5. yılını kutlayan Umaş çifti ile oldu. Nilüfer Belediyesi'ni arayan Temel Umaş, 25 Nisan'ın evlilik yıl dönümleri olduğunu ve bunu bir pasta ile kutlayarak eşine sürpriz yapmak istediğini iletti. Nilüfer Belediyesi ekipleri de bu talebi geri çevirmeyerek Yüzüncüyıl Mahallesi'nde oturan Hatice Güler Umaş ve Temel Umaş çiftine pastalarını götürdü. Ekipler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına da çiftin 5. evlilik yıl dönümünü kutladı ve selamını iletti. Çalan kapıyı açan Hatice Güler Umaş, eşinin Nilüfer Belediyesi ekipleri aracılığıyla yaptığı sürprizi görünce şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Umaş çifti bu özel günde yanlarında olan Nilüfer Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Temel Umaş, "Uzun süre pasta siparişi için uğraştım ama bulamadım. Sonra bu işi çözerse Nilüfer Belediyesi çözer dedim. Gerçekten de öyle oldu. Nilüfer Belediyesi'ni seviyoruz" diyerek duygularını ifade etti.

Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma yasağı süresince 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşların ilaç, çevresinde fırın bulunmayanların da ekmek ve pide gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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