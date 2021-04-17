Son dakika haber... Pelikanların balık keyfi kamerada
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Son dakika haber... Pelikanların balık keyfi kamerada

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Son dakika haberleri: Pelikanların balık keyfi kamerada Bursa'da bir balıkçı elleriyle pelikanları besledi Bursa'da bir balıkçı iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi.

Pelikanların balık keyfi kamerada

Bursa'da bir balıkçı elleriyle pelikanları besledi

BURSA - Bursa'da bir balıkçı iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi.

Uluabat Gölü'nde bir balıkçı, sandalını çektiği iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 pelikanın iskelede duran balıkçı kovadan balık atarak besledi.

Son dakika haber... Pelikanların balık keyfi kamerada
Son dakika haber... Pelikanların balık keyfi kamerada
Son dakika haber... Pelikanların balık keyfi kamerada
Son dakika haber... Pelikanların balık keyfi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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