Son dakika haber... Pelikanların balık keyfi kamerada
Son dakika haberleri: Pelikanların balık keyfi kamerada Bursa'da bir balıkçı elleriyle pelikanları besledi Bursa'da bir balıkçı iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi.
Pelikanların balık keyfi kamerada
Bursa'da bir balıkçı elleriyle pelikanları besledi
BURSA - Bursa'da bir balıkçı iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi.
Uluabat Gölü'nde bir balıkçı, sandalını çektiği iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 pelikanın iskelede duran balıkçı kovadan balık atarak besledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı