Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı
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Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı

11.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:36
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı

Bursa Valiliği, bir mahalle bekçisinin sosyal medya hesabından yaptığı 'hilafet' paylaşımı nedeniyle soruşturma açtı.

Bursa bir bekçinin sosyal medya hesabı üzerinden hilafet etiketiyle paylaşım yapması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 26 Temmuz 2020'de sosyal medya hesabından hilafet etiketli paylaşımda bulunan çarşı ve mahalle bekçisi İsmail Belindir hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.

"KULLANILAN ETİKET DEVLET MEMURU SORUMLULUĞUYLA BAĞDAŞMIYOR"

Valilik tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Çarşı ve mahalle bekçisine açılan soruşturma ile ilgili, sosyal medyada yapılan değerlendirmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlimizde çarşı ve mahalle bekçisi olan ve kamu güvenliğinden sorumlu bir personelin yapmış olduğu bir paylaşımın, görevin niteliğine uygun düşmemesi sebebiyle soruşturma açılmıştır. Söz konusu soruşturma, dini değerlerimizi ihtiva eden bir görsel sebebiyle değil, kullanılan etiketin, devlet memuru ödev ve sorumluluğuyla bağdaşmaması nedeniyle açılmıştır."

Bekçiye sosyal paylaşımı nedeniyle soruşturma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil ÖZÇOBAN

Haber Yorumları (1)
AAA: Terbiyesiz. Burası türkiye cumhuriyeti haddini bil. türkiye cumhuriyetine hertürlü kalkışma vatan hayinliğidir.
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