Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

21.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:07

Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Yabancı plakalı aracın sürücüsü araç içinde feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67-GXO yabancı plakalı bir otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken aşırı hız ve yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı kontrolden çıktı. Bariyerle çarpan, yol kenarındaki otoyol firmasına ait kontrol kutularını parçalayıp şarampole uçan otomobil hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsü Mert Ökmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yeri savaş alanına dönerken, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mert Ökmen'in cesedi araç içinden çıkarıldı. Yağmur nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmaları sonrasında Mert Ökmen'in cenazesi cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımı ile şarampolden çıkarılarak çekiciye kondu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
XX: Aynı yerde bir BMW ile kendim kaza yaptım ve aracım hurdaya döndü o otoyol tamamen sorunlu ciddi su birikintileri oluyor ve böyle rezil bir yol için çuvalla para alıyorlar ama devlet hala el atıp kardeşim bu nasıl mühendislik bu yolda neden su birikintisi var demiyor her sene insanların canı gidiyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALMAN ARABALARI: Arkadan itişli Alman araçları kendi yol şartlarına göre imal ediliyor. Yağmurda su birikintisi , çamur, yolda çukur, garip yamalar olmayan modern otoyollar ve çarpma bariyerleri var. Çoğu alttan ısıtmalı.Yani çarpınca ölmüyorsun. Yollarımız ve bariyerlerimiz hala 1980 yıllarının teknolojisinde ve müteahhit işi. Yazık olmuş.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
YILMAZ VURAL: yağışlı kaygan yolda, bmw ile hız allah rahmet etsin, bmw ye güvenmeyin 70 yaşındaki makyajlı kadın gibidir.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ali Sunal Esra Erol Binnur Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Bülent Uygun Aykut Kocaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 18:40:00. #1.14#
title