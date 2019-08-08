Bursa'da bariyerlere çarpan süt tankeri yandı

08.08.2019 21:34

Bursa'da, lastiği patlayan süt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SF 663 plakalı süt dolu tankerin sağ ön lastiği, Bursa-İnegöl kara yolu Karahıdır Mahallesi mevkisinde patladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç, alev aldı.

Tanker sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yolun kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

İtfaiye ekipleri de araçta ve ağaçlık alandaki yangını büyümeden söndürdü. Süt tankeri kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA