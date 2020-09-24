Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi
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Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi

24.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:17

Bursa'da 51 yaşındaki fabrika bekçisini baltayla öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkemede pişman olduğunu belirten sanığa müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi.

Bursa'da fabrika bekçisi 51 yaşındaki Süleyman Kıran'ı evinde baltayla öldürüp 750 lirasını aldığı gerekçesiyle 'tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından tutuklu yargılanan Cevdet Uçar, bugün görülen karar duruşmasında müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Şubat 2018'de merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, iş yerine gitmeyince, durumdan şüphelenen mesai arkadaşları evine geldi. Kıran'ın baltayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedeniyle karşılan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, inşaat işçisi Cevdet Uçar'ı gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Uçar'ın, ayakkabısında da Kıran'ın kan izine rastlandı. Yapılan incelemede Uçar'ın, Kıran'ı öldürdükten sonra cebinden aldığı 750 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven toprağa gömülü bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cevdet Uçar, tutuklandı.

Baltalı cinayetin sanığına müebbet hapis cezası verildi

NAKİT PARASI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis istemi ile açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Cevdet Uçar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde sanığın olay tarihinde ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu ve maktul Süleyman Kıran'ın tazminat olarak aldığı nakit paralar olduğunu bildiğini, Kıran'ı öldürerek söz konusu paraları ele geçirmeyi amaçladığını, amacı doğrultusunda da olay günü maktulün evinin önüne giderek saklandığını, elindeki balta ile maktule vurarak onu öldürdüğünü ve üzerinde bulunan 750 TL'yi alarak olay yerinden ayrıldığını belirterek, bu şekilde 'tasarlayarak adam öldürme', 'bir suçu gizlemek amacıyla öldürme' ile 'gece vakti konutta silahla yağma' suçlarını işlediği yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Baltalı cinayetin sanığına müebbet hapis cezası verildi

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Cevdet Uçar, duruşmada yaptığı savunmada pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Cevdet Uçar'a 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezasında iyi hal indirime giderek, müebbet hapse çevirdi. Heyet ayrıca sanığa yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Baltalı cinayetin sanığına müebbet hapis cezası verildi
Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi
Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil ÖZÇOBAN

Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: Adalate Sarayı''nı görünce aklıma Simit Sarayı ya da Saray Börekçisi geliyor. Gözümde bir Dayı canlanıyor; İnsanlar gelip ''Bana ordan bir porsiyon adalet sar dayı'' filan diyor. ''Dayı ADALET''in kilosu kaça ?'' Haber içeriğinden bağımsız yorumum için değerli yorumdaşlarımdan ve editörlerimizden kusura bakmamalarını rica ederim.
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