Bursa'da AVM'de narkotik nokta uygulaması

23.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:44

Bursa narkotik polisinin uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik vatandaşları bilgilendirmek için bir AVM'de düzenlediği nokta uygulaması Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Narkotik köpekleri Rona ve Galia'yı gören çocuklar, uyuşturucu avcısı köpeklerle bol bol fotoğraf çektirdi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla düzenledikleri narko nokta uygulaması yoğun ilgi çekti. Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlikte motosikletli polisler ve eğitimli narkotik köpekleri de yer aldı. Özellikle köpeklerin yoğun ilgi gördüğü uygulamada vatandaşlara emniyet tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarıldı. AVM'de yapılan uygulamada konuyla ilgili slayt gösterileri izletildi. Görevli polis memurları vatandaşları madde ile mücadele konusunda uyararak destek isterken, narkotik köpeği Rona da stantta durdu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Rona sevimli hareketleri ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Rona ile fotoğraf çektiren çocuklar, daha sonra motosikletlere bindi. Narkotik polisi gün boyunca stantta durarak vatandaşları ağırladı. - BURSA

Kaynak: İHA