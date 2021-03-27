Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan tıra arkadan çarptı.

Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur

Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü

BURSA - Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Bilal Albaş hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İzmir'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bilal Albaş idaresindeki 16 ACS 039 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette seyreden Erkan B.idaresindeki 16 AN 527 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın demirlerine saplanan otomobil TIR ile birlikte yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada sürücü Bilal Albaş, Pınar İ. ve Mehmet Akif K.araç içinde sıkıştı. Tır şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Bilal Albaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan çıkartılan Pınar İ. ile Mehmet Akif K.'nın ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından TIR sürücüsü Erkan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü
Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Binnur Kaya Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 08:24:53. #1.16#
title