Bursa'da Ak üyelik kampanyasına gençlerin ilgisi yüksek
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Bursa'da Ak üyelik kampanyasına gençlerin ilgisi yüksek

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından 17 ilçede eş zamanlı başlatılan yeni üye kampanyasına ilgi yüksek oldu.

Bursa'da Ak üyelik kampanyasına gençlerin ilgisi yüksek
09.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:13

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından 17 ilçede eş zamanlı başlatılan yeni üye kampanyasına ilgi yüksek oldu. Kampanyanın seyrini takip etmek için ilçelerdeki başkan ve yöneticiler ile düzenli toplantılar yapan İl Başkanı Ayhan Salman, bilhassa gençlerin büyük ilgisi ile karşılaştıklarını ve bu durumun heyecanlarını daha da arttırdığını söyledi.

İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa il teşkilatlarının halen 345 bin faal üyesi bulunduğunu ve 2023 yılı için 500 bin üyeye ulaşmak hedefi ile başlattıkları kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Salman, kampanyanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için il başkanlığında; ilçe yönetimleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve mahalle başkanları ile toplantılaryapmaya başladıklarınıda bildirdi. Geçen hafta içinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçe teşkilatları ile ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını belirten Ayhan Salman, "Önümüzdeki süreçte diğer ilçelerimiz ile de toplantılarımıza devam edeceğiz. Belirlediğimiz 500 bin üye hedefine ulaşmak için bütün teşkilatlarımız gayretli bir çalışma içinde olduğunu görüyorum. Kampanyamıza özellikle genç kardeşlerimizin gösterdiği ilgi bizi heyecanlandırıyor. Ak davaya her gün yeni neferler katılıyor" dedi.

Yeni üye çalışmaları dahilinde internet teknolojisinden azami şekilde yararlanmak için 'www.akuyelikbursa.com' adresli dijital platform oluşturduklarını da hatırlatan Ayhan Salman, "Partimize üye olmak isteyenler buradanonline üyelik başvurusu yapıyorlar. Ön başvurusu alınan vatandaşlarımız, bulundukları adrese göre AK Parti ilçe başkanlıkları aracılığı ile partimize resmi üye olarak kaydediliyor. İlçe başkanlarımız ile yaptığımız toplantıda bu çalışmanın sorunsuz yürütülmesi için istişareler yapıyor ve süreci değerlendiriyoruz. Gördüğümüz aksaklıklara müdahale ediyoruz" diye konuştu.

"Kongre takvimimiz işliyor"

Ayhan Salman Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak ara verdikleri kongrelerin Eylül ayında yeniden başlayacağını da hatırlattı. Ayhan Salman, ilçe kongrelerinin eylül ayının ilk haftasıyla başlayıp Ekim ayının ortalarına kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İznik ilçelerimizin kongreleri tamamlamıştı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla genel merkezimiz tarafından ilçe kongrelerinin ve ardından da il kongresinin yapılması gündeme alındı. Bursa İl Başkanlığı olarak genel merkezimiz ile istişare halinde eylül ayının ilk haftasında başlayıp Ekim ortalarına kadar ilçe kongrelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Aralık ayında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki il kongremizi yapmayı planladık. Daha önceden açıkladığımız bu takvimde şimdilik bir sapma yok" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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