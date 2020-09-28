Trafik magandaları, hareket halindeki otomobilden dışarıya ayaklarını uzattı
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Trafik magandaları, hareket halindeki otomobilden dışarıya ayaklarını uzattı

28.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:19

Antalya'da bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki aracının camından iki bacağını dışarı çıkarırken, yanındaki arkadaşı da açılan cam tavandan araç üzerine çıkıp bir ayağını tavana uzattı. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Antalya'da trafikte dehşete düşürücü hareketler yapan sürücü ve yanındaki yolcu, diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde otomobil sürücüsünün seyir halindeki aracının camından iki bacağını dışarı çıkarırken, yanındaki arkadaşının da açılan cam tavandan araç üzerine çıkıp bir ayağını tavana uzattığı görülüyor.

Sürücü, seyir halindeki otomobilde iki bacağını camdan çıkardı

Antalya'da seyir halindeki bir sürücünün ve yanındaki arkadaşının inanılmaz görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı. Antalya plakalı otomobilin sürücüsü, yokuş aşağı giden araçta iki bacağını kapının camından dışarı çıkardı. Yanındaki arkadaşı da aracın açılan cam tavanından dışarı çıkıp oturdu. Ayağını da araç tavanına uzatan kişi, arkadan gelen kamyonet sürücüsüne zafer işareti yapıp, "Solla solla" diye işaret yaparken, kendini farklı bir araçtan görüntüleyen kişiye ise, "Dayı, dayı" diye gülerek seslendi.

Trafik magandaları, hareket halindeki otomobilden dışarıya ayaklarını uzattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Haber Yorumları (1)
BALKAN KÜRDÜ...C.C.C: bunlarda bir kilo toz bir otobos diyenlerden. . . . . . sonra devlet bize bakmiy diye diye askere polise mermi atanlar. . . vayan hainleri. . .
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