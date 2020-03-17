Bursa'da 6 dernekten İdlib şehitleri ve gazileri için etkinlik
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da 6 dernekten İdlib şehitleri ve gazileri için etkinlik - Haber
Suriye, İdlib, Bursa, Güncel

Bursa'da 6 dernekten İdlib şehitleri ve gazileri için etkinlik

Bursa'da faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu (STK), Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçikler ile gaziler için bir dizi etkinlik düzenledi.

17.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:06
Bursa'da 6 dernekten İdlib şehitleri ve gazileri için etkinlik

Bursa'da faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu (STK), Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçikler ile gaziler için bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinliklere, Bursa Tavşanlılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Kurt, Büyükorhan Kayapa Köyü Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Erdal Kadir, 15 Temmuz Demokrasi ve Kadın Derneği Başkanı Munise Acar, Orhaneli Semerci Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Güleç, Uludağlı Efeler Yörük Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bakan, Yeşeren Umutlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Salır ile yönetim kurulları katıldı.

İlk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesini ziyaret eden STK yöneticileri, Şube Başkanı Metin Şenol, yönetim kurulu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Konuklar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı takdim etti.

Dernek başkanlarından emekli astsubay Ahmet Kurt, ziyarette yaptığı konuşmaya, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin bir kıtasını okuyarak başladı.

Şehitlik mertebesinin kutsiyetine değinen Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler işimizi, gücümüzü, ailemizi ve sağlığımızı bir tarafa bırakıp her şehit haberinde yüreğimiz dağlanır ve kenetleniriz. En yüksek mertebe olarak kabul edilen şehitlik mertebesi bizler için çok önemli ve kutsaldır. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır' dizelerinde yer aldığı gibi şanlı bayrağımız, şehitlerimizin kanları ile al rengini almıştır. Bizler için kutsal olan bayrağımız ve vatanımız, gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bizler bu emanetleri, birlik beraberlik içinde sonsuza kadar koruyacağız ve taşıyacağız.

Suriye'nin İdlib şehrinde şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere tarih boyunca yurt içi ve yurt dışında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerine ve milletimize Allah'tan sabırlar temenni ediyoruz. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah askerimizi, polisimizi ve bütün güvenlik kuvvetlerimizi yurt içinden, yurt dışından gelebilecek tüm saldırılar karşısında korusun ve muzaffer eylesin. Terörü üreten, kullanan, destek veren ve terörden medet umanları da lanetliyoruz."

STK temsilcilerinin, Doğancı Jandarma Komutanlığını ziyaretinde de saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve bayrak takdim edildi. İdlib şehitleri için kurban kesilerek dualar edildi.

Ayrıca, Mihraplı Camisinde öğle namazı öncesi yoğun katılımla şehitler için mevlit okutuldu. Namaz sonrasında 1000 kişilik lokma dağıtıldı.

Etkinlikler, İdlib gazisi Uzman Erbaş Zekeriya Demir ile aynı bölgede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın ailesinin evlerinde ziyaret edilmesiyle tamamlandı.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi Haber
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs aşısının ilk yapıldığı kadın, duygularını paylaştı Haber
Koronavirüs aşısının ilk yapıldığı kadın, duygularını paylaştı
Ülkeye getirilecek 3 bin kişinin karantinaya alınacağı iller belli oldu Haber
Ülkeye getirilecek 3 bin kişinin karantinaya alınacağı iller belli oldu
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem...
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Akçıl Özge Ulusoy Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ünal Karaman Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Bursa'da 6 dernekten İdlib şehitleri ve gazileri için etkinlik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:11:35. #1.15#