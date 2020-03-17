Bursa'da 6 dernekten İdlib şehitleri ve gazileri için etkinlik Bursa'da faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu (STK), Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçikler ile gaziler için bir dizi etkinlik düzenledi.

Bursa'da faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu (STK), Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçikler ile gaziler için bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinliklere, Bursa Tavşanlılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Kurt, Büyükorhan Kayapa Köyü Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Erdal Kadir, 15 Temmuz Demokrasi ve Kadın Derneği Başkanı Munise Acar, Orhaneli Semerci Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Güleç, Uludağlı Efeler Yörük Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bakan, Yeşeren Umutlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Salır ile yönetim kurulları katıldı.

İlk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesini ziyaret eden STK yöneticileri, Şube Başkanı Metin Şenol, yönetim kurulu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Konuklar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı takdim etti.

Dernek başkanlarından emekli astsubay Ahmet Kurt, ziyarette yaptığı konuşmaya, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin bir kıtasını okuyarak başladı.

Şehitlik mertebesinin kutsiyetine değinen Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler işimizi, gücümüzü, ailemizi ve sağlığımızı bir tarafa bırakıp her şehit haberinde yüreğimiz dağlanır ve kenetleniriz. En yüksek mertebe olarak kabul edilen şehitlik mertebesi bizler için çok önemli ve kutsaldır. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır' dizelerinde yer aldığı gibi şanlı bayrağımız, şehitlerimizin kanları ile al rengini almıştır. Bizler için kutsal olan bayrağımız ve vatanımız, gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bizler bu emanetleri, birlik beraberlik içinde sonsuza kadar koruyacağız ve taşıyacağız.

Suriye'nin İdlib şehrinde şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere tarih boyunca yurt içi ve yurt dışında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerine ve milletimize Allah'tan sabırlar temenni ediyoruz. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah askerimizi, polisimizi ve bütün güvenlik kuvvetlerimizi yurt içinden, yurt dışından gelebilecek tüm saldırılar karşısında korusun ve muzaffer eylesin. Terörü üreten, kullanan, destek veren ve terörden medet umanları da lanetliyoruz."

STK temsilcilerinin, Doğancı Jandarma Komutanlığını ziyaretinde de saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve bayrak takdim edildi. İdlib şehitleri için kurban kesilerek dualar edildi.

Ayrıca, Mihraplı Camisinde öğle namazı öncesi yoğun katılımla şehitler için mevlit okutuldu. Namaz sonrasında 1000 kişilik lokma dağıtıldı.

Etkinlikler, İdlib gazisi Uzman Erbaş Zekeriya Demir ile aynı bölgede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın ailesinin evlerinde ziyaret edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA