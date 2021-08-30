Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü Bursa'da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü Bursa'da coşkuyla kutlandı.

Korona virüs tedbirleri alınarak düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Zafer Bayramı kutlamalarına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Bursa milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda bürokrat katıldı. Kutlama programında çelenk sunumunun ardından Vali Yakup Canbolat, vilayet binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Selamlama sonrası Osmangazi ve Nilüfer belediyeleri folklor ekipleri gösteri sundu. Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç-Kalkan Ekibinin gösterileri sonrası program resm-i geçitle sona erdi. Bayraklar eşliğinde törenlere eşlik eden vatandaşlar 30 Ağustos coşkusunu birlikte yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı